Ascolti tv: vince Cuori, parte male All Together Now, record Amici e Verissimo

Cuori continua a conquistare il prime time della domenica: la terza puntata della fiction di Raiuno è stata vista da 3.356.000 spettatori pari al 17.1% di share. Parte male invece All Togheter Now, tornato in onda su Canale 5. Il talent condotto da Michelle Hunziker si è fermato a 2.378.000 spettatori pari al 13.5% di share, staccando di poco Che tempo che fa, su Raitre, che ha registrato 2.297.000 spettatori con uno share del 10.4%, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato seguito da 1.541.000 spettatori pari all'8.4% di share.

Gli ascolti di domenica 31 ottobre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Raidue con Ncis Los Angeles, che ha totalizzato 904.000 spettatori con il 4.1% di share, mentre Ncis New Orleans 893.000 e il 4.2%, Italia 1 con World War Z, che ha registrato 800.000 spettatori con il 4.1% di share, Rete 4 con Controcorrente Prima Serata, che ha raccolto davanti al video 615.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.8% con 450.000 spettatori. Chiudono Tv con MasterChef Italia (463.000 spettatori, share 2.6%) e Nove con il film Ex - Amici come prima (266.000 spettatori, share 1.3%).

Record Amici e Verissimo nel pomeriggio

Nel pomeriggio record stagionale per Amici di Maria De Filippi, grazie a 2.966.000 spettatori e uno share del 20.2%, e Verissimo, che ha conquistato 2.986.000 con uno share del 21.3%. Domenica In, su Raiuno, si ferma al 15.8% di share con 2.445.000 spettatori.