Ascolti tv, vince 'L'allieva' e (anche) Fazio batte Barbara d'Urso

'L'Allieva 3' segue la scia del successo delle precedenti stagioni e continua a vincere il prime time della domenica sera. La seconda puntata della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, in onda su Rai1, ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share. Ottimo risultato anche per Fabio Fazio con 'Che tempo che fa', su Rai3: 2.378.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%, mentre 'Che tempo che fa - Il Tavolo' ha registrato 1.107.000 spettatori con uno share del 6.3%. Al terzo posto 'Live - Non è la d'Urso', che su Canale 5 ha totalizzato 1.953.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Ascolti tv di domenica 4 ottobre: prime time

A seguire, tra i programmi del prime time: 'NCIS Los Angeles', su Rai2, è stato visto da 1.281.000 spettatori con il 5.1% di share, mentre 'NCIS New Orleans' da 1.071.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 'Non è L'Arena' ha registrato nella prima parte 1.309.000 spettatori pari al 5.3% di share, nella seconda 922.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Rete 4 il film 'Unstoppable – Fuori controllo' ha segnato 928.000 spettatori con il 4.2% di share; 'Masterchef Italia' su Tv8 ha raccolto davanti al video 547.000 spettatori e uno share del 2.8%. A chiudere 'Gang Latine a Milano', su Nove, con 354.000 spettatori e l'1.5% di share.