Ascolti Tv, Domenica In batte Amici di Maria

Sembrava un'impresa impossibile, e invece zia Mara Venier ce l'ha fatta. Domenica In ha ieri battuto il colosso Amici di Maria, conquistando per la prima volta in stagione lo scettro della domenica.

Il sorpasso

3.340.000 telespettatori e il 20% per Mara, con Maria in calo su Canale 5 e sorprendentemente ferma al 19,5% di share, con 3.196.000 telespettatori. Rai1 ha messo la freccia anche con Da Noi… A Ruota Libera, che ha interessato 2.525.000 spettatori pari al 15.1% di share, rispetto a Verissimo che ha registrato 2.472.000 spettatori (15.8% di share) nella prima parte e 2.519.000 spettatori (14.7% di share) nella seconda. Si tratta della prima sconfitta stagionale domenicale per Canale 5.

Vince la fiction

In prime time ennesimo successo della fiction Rai con Cuore, ieri visto da 4.341.000 telespettatori pari al 20.1% di share. Lontanissima la concorrenza di All Together Now – La Musica è Cambiata su Canale 5, che ha interessato 2.260.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Molto bene Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa, visto da 2.795.000 spettatori (11.6% di share), mentre Jurassic World – Il regno distrutto su Italia1 ha coinvolto 1.239.000 spettatori (share al 6%) e Controcorrente su Rete4 è stato visto da 803.000 spettatori (4.4% di share).

Su La7 Speciale Atlantide ha registrato 502.000 spettatori (2.4% share), seguito da MasterChef su Tv8 con 479.000 spettatori (2.6% di share). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha coinvolto 932.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. New Orleans è stato visto da 822.000 spettatori (3.5%), mentre su Nove il 2° speciale Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… ha fatto ridere 320.000 spettatori (share all'1.4%).

