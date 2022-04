Ascolti tv, Don Matteo cala: chi ha vinto tra la fiction e L'Isola dei Famosi

La sfida degli ascolti tv del giovedì sera, da tre settimane a questa parte, vede scontrarsi due titoli molto amati dal pubblico. Da una parte Don Matteo 13, dall'altra L'Isola dei Famosi.

A vincere è la fiction di Rai1 con 5.044.000 spettatori e il 24.5% di share, anche se la terza puntata registra un calo non indifferente rispetto alla settimana scorsa (oltre 600 mila spettatori in meno e due punti di share sotto). Il reality di Canale 5, invece, si mantiene più o meno stabile, piazzandosi al secondo posto con 2.394.000 spettatori e il 16.6% di share. Terzo piazzamento per Io Vi Troverò su Italia 1, con 1.167.000 spettatori e il 5.4% di share.

Ascolti tv di giovedì 14 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri programmi di prime time:

Su Tv8 la partita Roma - Bodo Glimt ha registrato 1.081.000 spettatori e uno share del 4.9%

Su La7 Piazzapulita ha totalizzato 936.000 spettatori pari a uno share del 5.8%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha raccolto davanti al video 932.000 spettatori con uno share del 5.7%

Su Rai2 Si accettano miracoli ha conquistato 731.000 spettatori e uno share del 3.5%

Su Rai3 Sulla mia pelle è stato visto da 465.000 spettatori con uno share del 2.2%

Su Nove Segnali dal futuro ha segnato 99.000 spettatori pari all'1% di share