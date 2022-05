Ascolti tv, numeri da capogiro per Don Matteo con Raoul Bova

Si conferma una punta di diamante della programmazione di Rai1 Don Matteo, nonostante Terence Hill non interpreti più il protagonista, ma continui ad essere solo evocato nel nome di quella che resta una delle fiction più popolari della tv italiana. Anche nella puntata in onda ieri, giovedì 19 maggio 2022, la fiction che oggi vede Raoul Bova nei panni di Don Massimo è rimasta al vertice della classifica che ogni giorno registra gli ascolti tv, attestando con i numeri il gradimento di un pubblico fedelissimo.

5.816.000, pari al 31.7%, sono stati gli spettatori sintonizzati sull'ottavo appuntamento della serie in onda in prima serata che come alternativa su Canale 5 ha offerto il film Il Corriere – The Mule, fermo a 1.840.000 spettatori e ad un 11% di share nettamente inferiore ai dati registrati dal primo canale Rai.

Ascolti tv di giovedì 19 maggio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Tutte lo Vogliono ha interessato 732.000 spettatori pari al 3.8% di share, su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (6.1%), su Rai3 Ezio Bosso - Le cose che restano ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. E ancora su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 1.021.000 spettatori con il 7.5% di share, su La7 Piazzapulita 730.000 spettatori con uno share del 5.4%, su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy 288.000 spettatori con l’1.6% e sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, 404.000 spettatori con il 2.2%.