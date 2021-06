Ascolti tv, Europei ancora in testa: quasi 5milioni di spettatori

Il secondo programma più visto della serata è stata la replica di The winner is' su Canale 5

Il calcio conquista ancora gran parte dei telesoettatori, sono stati quasi 5 milioni a seguire la partita Spagna-Polonia (1-1), per la precisione 4.974.000 superando così anche il match di Inghilterra-Scozia che venerdì si era aggiudicato un pubblico di 4.940.000. La nazionale italiana giocherà oggi pomeriggio alle 18:00 contro il Galles.

Le altre reti non offrivano programmi in esclusiva e così l'unico a superare il milione e mezzo di telespettatori è stato Gerry Scotti con la replica di 'The winner is', su Canale 5, che ha totalizzato una media di 1.881.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Ascolti tv di sabato 19 giugno: prime time

Rai2 con il film "Il Dolce Suono del Tradimento" ha coinvolto 1.170.000 spettatori (6.4%), Italia 1 il film d'animazione Shrek 2è stato visto da 819.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 "Ricordati di Me" è stato seguito da 697.000 telespettatori (4% di share), "Una Vita" su Rete4 ha totalizzato 814.000 spettatori. La7 con "Downton Abbey" ha raggiunto i 369.000 spettatori per uno share del 2.4%. Tv8 e Nove hanno totalizzato uno 469.000 spettatori con le Qualifiche del GP Francia, il secondo con Sirene – L’Assassinio di Melania Rea ha totalizzato il 2.5% di share con 459.000 spettatori.