Ascolti tv: chi ha vinto tra Felicissima Sera e Benedetta Primavera

Ascolti tv di venerdì 31 marzo 2023: chi ha vinto tra Felicissima Sera e Benedetta Primavera? Per la seconda settimana lo show di Rai 1 condotto da Loretta Goggi e giunto all'ultima puntata si è contrapposto con quello dei comici Pio e Amedeo, ottenendo un rialzo di due punti di share registrato dai dati Auditel (pubblicati in ritardo rispetto al consueto). L'appuntamento conclusivo di Benedetta Primavera, infatti, ha interessato 2.648.000 spettatori pari al 17% di share, mentre il programma Felicissima Sera-All Inclusive che ha coinvolto, tra gli altri, Gerry Scotti, ha raggiunto 2.540.000 spettatori e uno share del 18.1% in calo rispetto al debutto, ma comunque sul podio dei programmi del prime time.

Ascolti tv di venerdì 31 marzo 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 N.C.I.S. è stato scelto da 885.000 spettatori (4.5%) e N.C.I.S. Hawai’i da 736.000 spettatori (4.2%), su Italia1 Mission: Impossible-Fallout 1.058.000 spettatori (6.6%), su Rai3 Comedians è stato seguito da 346.000 spettatori (1.8%), mentre su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.227.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 742.000 spettatori pari al 5.4%, Tv8 con 4 Ristoranti 436.000 spettatori (2.6%), Nove Fratelli di Crozza 1.114.000 spettatori (5.8%).