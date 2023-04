Ascolti tv, come è andata l'ultima puntata di Felicissima Sera (in sfida con la Via Crucis)

Una sfida televisiva particolare quella di ieri sera, che ha visto sull'ammiraglia Rai la diretta del Rito della Via Crucis con Papa Francesco, in occasione della Pasqua, e sulla rivale Mediaset l'ultima puntata dello show di Pio e Amedeo.

La Via Crucis ha raccolto davanti al video 3.799.000 spettatori con il 20.2% di share, conquistando così il prime time. Secondo posto per Felicissima Sera - All inclusive, che ha ottenuto 2.884.000 spettatori pari al 21.3% di share, terzo piazzamento invece per Quarto Grado, su Rete 4, con 1.045.000 spettatori e il 7% di share.

Ascolti tv di venerdì 7 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: I predoni su Italia1 con 892.000 spettatori, e uno share del 5.1%, Se Dio vuole su Rai 3 con 858.000 spettatori e uno share del 4.7%, N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawaii su Rai 2 rispettivamente con 800.000 spettatori e uno share del 4.2%, e ancora 672.000 spettatori pari a uno share del 3.9%, poi Propaganda Live su La7 con 736.000 spettatori e il 5.3% di share. Chiudono I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove con 599.000 spettatori pari a uno share del 3.4% e 4 Ristoranti su Tv8 con 438.000 spettatori e il 2.7% di share.