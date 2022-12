Ascolti tv: com'è andata la finale di "Ballando con le Stelle"

Tante polemiche ed altrettanti ascolti per la finale di Ballando con le Stelle, che ieri sera è stato - sebbene fosse prevedibile, vista la mancanza di competitor - il programma più visto della serata. In onda dalle 21:25 alle 1:34, il varietà condotto da Milly Carlucci, che ha visto trionfare la giornalista Luisella Costamagna (scatenando innumerevoli polemiche da parte della giurata Selvaggia Lucarelli), ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 30.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:19, a 4.073.000 spettatori e il 20.9%). In seconda posizione su Canale5 Natale a 5 stelle ha tenuto davanti al video 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Blue Bloods è arrivato a 779.000 spettatori (4.5%).

Di seguito tutti gli ascolti di sabato 23 dicembre 2022: