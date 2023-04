Ascolti tv: chi ha vinto tra la finale del "Grande Fratello Vip" e "Resta con me"

Il Grande Fratello Vip si è concluso ieri dopo sette mesi di puntate trasmesse ogni settimana, prima con due appuntamenti e poi con uno solo. La lunga diretta di ieri, lunedì 3 aprile 2023, si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon, al culmine della felicità per un trionfo dovuto anche alla collaborazione dei follower che lei stessa ha ringraziato in un video nella notte.

Ma com'è andata la finale del Grande Fratello Vip in termini di ascolti? L'ultima puntata ha raccolto davanti al video 2.871.000 spettatori pari al 24% di share, battendo la concorrenza che su Rai1 ha trasmesso la fiction Resta con me, pure al suo appuntamento conclusivo: la serie con Francesco Arca, infatti, ha raggiunto 3.781.000 spettatori e un 20.6% che, anche per la durata inferiore rispetto al reality di Canale 5, si è assestato al secondo posto dei programmi più visti della prima serata del lunedì.

Ascolti tv di lunedì 3 aprile 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 6.9% di share, su Italia 1 Freedom-Oltre il Confine ha intrattenuto 814.000 spettatori (4.8%), su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share dell'8.2%. Rete4 con Quarta Repubblica ha raggiunto 682.000 spettatori con il 4.4% di share, La7 con Bad Company-Protocollo Praga 504.000 spettatori con uno share del 2.7%, Tv8 con Free Guy-Eroe Per Gioco 274.000 spettatori con l'1.5%e Nove con Si Accettano Miracoli 379.000 spettatori con il 2%.