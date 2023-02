Ascolti tv, "Fiori sopra l'inferno" contro "Grande Fratello Vip": chi ha vinto

La serie tv Fiori sopra l'inferno su Rai1, Grande Fratello Vip su Canale 5: queste le offerte proposte al pubblico della prima serata di lunedì 20 febbraio 2023. Chi ha suscitato maggiore interesse? A dirlo, come di consueto, sono i dati Auditel che hanno confermato la netta preferenza dei telespettatori sintonizzati sulla tv generalista per il thriller interpretato da Elena Sofia Ricci: la seconda puntata, infatti, ha appassionato 4.717.000 spettatori pari al 24.6% di share. Quattro i punti in più rispetto a quelli registrati dal reality condotto da Alfonso Signorini che ha raccolto davanti al video 2.709.000 (20.3% di share).

Gli ascolti tv di lunedì 20 febbraio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.434.000 spettatori pari all’8.8% di share, Italia 1 con Freedom - Oltre il Confine 913.000 spettatori con il 5.3%, Rai3 con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.083.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 766.000 spettatori con il 5% di share, su La7 Eden - Un Pianeta da Salvare 250.000 spettatori con uno share dell'1.5%, su Tv8 Attacco al Potere - Olympus has Fallen 484.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy ha interessato 436.000 spettatori con il 2.2%.