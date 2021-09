Ascolti Tv, flop confermato per Da Grande di Alessandro Cattelan

Sette giorni fa Da Grande andava incontro ad un clamoroso buco nell'acqua Auditel, con 2.376.000 telespettatori e il 12.67% di share. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il conduttore Alessandro Cattelan avevano incolpato la finale di pallavolo Slovenia - Italia e la partitissima Juventus - Milan, per quella deludente partenza, prevedendo tutt'altri numeri per il bis andato in onda ieri sera. Ma così non è stato.

Peggio dell'esordio

Al cospetto di una Serie A che vedeva in campo Napoli e Cagliari, e con l'importantissimo traino de I Soliti Ignoti (4.6 milioni di telespettatori e 21% di share), Da Grande si è fermato ai 2.196.000 telespettatori, con il 12% di share. Ancora meno dell'esordio. Il direttore Coletta, solo pochi giorni fa, si era detto sicuro che la 2a e ultima puntata dello show avrebbe raggiunto il 16%. Per Cattelan, autore di uno 'sfogo' sul finire di trasmissione per le critiche ricevute nell'ultima settimana, una prima vera bocciatura. Enrico Papi ha così vinto la sfida della domenica sera con Scherzi a Parte, primatista con 3.043.000 telespettatori, pari al 17,3% di share. Per quanto riguarda gli altri canali, su Italia 1 il film San Andreas è stato visto da 1.295.000 spettatori con il 6.5% di share, mentre Il Ponte delle Spie su Rai3 ha conquistato 1.116.000 spettatori, pari ad uno share del 5.2%. Controcorrente su Rete4 si è fermato al 3.7% di share, Atlantide su La7 al 2.7% e MasterChef Italia su Tv8 al 2.8%. Su Nove Pearl Harbor ha toccato il 2% di share, mentre su Rai2 NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans hanno oscillato tra il 5.5% e il 6%.

Perde Domenica In

Pomeriggio difficile per Mara Venier e la sua Domenica In, incapace di ritrovare la brillantezza Auditel della scorsa stagione. Share fermo tra il 13% e il 14% per Rai1, con Amici di Maria in calo rispetto alla scorsa settimana ma uscito vincitore, con il 16.5%. Benissimo Verissimo, con Silvia Toffanin regina della domenica dopo lo scettro conquistato al sabato, grazie ad una puntata in grado di oscillare tra il 15.8% e il 18% di share, battendo la concorrenza diretta di Francesca Fialdini con Da Noi A ruota Libera, fermo all’11%.