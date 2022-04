Ascolti tv: flop per Rai1 e Canale 5, Domenica in di Mara Venier inarrestabile

Una domenica sera scarica, nè Rai1 nè Canale5 hanno ottenuto risultati degni di nota. Il film in replica su Rita Levi-Montalcini ha interessato 2.1 milioni di spettatori con quasi l'11% di share, mentre la serie su Canale5 "Gli Eredi della Terra" ha totalizzato ancora meno: si è fermata a 1.501.000 spettatori per l'8.6% di share. Unica gioia per mamma Rai è stato Fabio Fazio che ha portato a casa 2.2 milioni di spettatori aggiudicandosi il premio di programma più visto della serata.

Musica diversa per il pomeriggio domenicale: Mara Venier è stata seguita da 2.821.000 spettatori (ovvero il 18% di share) nella prima parte e poi 2.437.000 (17%) nella seconda. Da sempre la conduttrice sa instaurare con il pubblico e i suoi ospiti un legame sentimentale che porta gli spettatori a sentirla vicina, da qui anche il soprannome di Zia Mara. Ieri pomeriggio in particolare la condivisione del ricordo della madre affetta da Alzheimer ha commosso il pubblico. Buoni risultati anche per le repliche di Verissimo, che non hanno battuto la diretta di Domenica In (prima parte 1.460.000 spettatori; seconda parte 1.894.000; nella terza parte 2.019.000).

Un altro importante risultato per #CTCF che è il programma più visto della prima serata con 2,2 milioni di telespettatori (10,4% di share) e con un picco di quasi 3 milioni (13,7%)



Grazie a tutti e buon #25aprile ?? pic.twitter.com/maKEVYVv12 April 25, 2022

Gli ascolti di domenica 24 aprile 2022

In ordine di audience