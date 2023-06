Funerali Berlusconi in tv, quanti telespettatori hanno seguito le dirette: i dati

Rai, Mediaset, Sky, La7: tutte le principali reti televisive italiane hanno trasmesso in diretta i funerali di Silvio Berlusconi celebrati ieri, mercoledì 14 giugno 2023, al Duomo di Milano. I collegamenti sono iniziati nel primo pomeriggio, da quando il carro funebre con la salma del leader di Forza Italia ha lasciato Villa San Martino ad Arcore per raggiungere la chiesa nel capoluogo lombardo. I dati Auditel hanno diffuso i numeri dei telespettatori sintonizzati sui vari canali, registrando dati eccezionali per la fascia oraria infrasettimanale di norma mai così catalizzatrice di attenzione.

La copertura più importante, per ovvi motivi, è stata quella di Canale 5 dove lo speciale "Il grande abbraccio" è andato in onda dalle 13.36, dunque subito dopo il Tg5 e fino alle 18.20, ottenendo una media d'ascolto di 2.352.000 spettatori con il 21,85% di share e ben 8.536.000 di contatti. Lo stesso speciale è stato trasmesso in contemporanea anche da Rete 4 che ha ottenuto una media di 565.000 spettatori con il 5,24% di share e 2.784.000 contatti, e da Italia 1 dove è stato seguito da una media di 323.000 spettatori con il 3% di share e 2.396.000 contatti.

Rai1 ha seguito la cerimonia dalle 13.57 alle 17 e gli ascolti medi sono stati di 2.086.000 spettatori con il 18,30% di share e un totale di 7.680.000 contatti. RaiNews ha totalizzato 46.000 telespettatori (0.4%). La7 ha trasmesso lo speciale dalle 14.19 alle 16.53 con una media di 268.000 spettatori e il 2,36% di share. Sono stati 1.522.000 i contatti totali del settimo canale.