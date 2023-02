Ascolti tv: i funerali di Costanzo su Rai e Mediaset e Gf Vip vs Fiori sopra l’inferno

Ieri è stata la giornata del Maurizio Costanzo Show il sipario è stato chiuso e familiari, amici e telespettatori hanno dato il loro ultimo saluto al grande giornalista e conduttore. Se il pomeriggio, sia in Rai sia in Mediaset, è stato dedicato a Costanzo la sera hanno visto scontrarsi il Grande Fratello Vip e la serie Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia. Non male neanche il risultato di Stasera tutto è possibile che è stato visto da 1.4 milioni di persone (8.6%).

I funerali di Maurizio Costanzo su Rai 1 sono stati visti da 2.395.000 spettatori ovvero con il 19.7%; lo Speciale Verissimo – Ciao Maurizio su Canale 5 è stato invece seguito da 3.933.000 spettatori pari al 32.3% di share, mentre i Funerali di Costanzo hanno totalizzato 4.318.000 (35.5%);

Gli ascolti tv della prima serata del 27 febbraio 2023

La lotta a colpi di share tra il Gf Vip e la fiction Rai è stata vinta dalla seconda: la serie con Elena Sofia Ricci migliora il risultato della scorsa settimana arrivando quasi ai 5 milioni di spettatori.

Rai Uno: Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia è stato visto 4.834.000 spettatori (24.8%);

Canale 5: GF Vip 7 ha totalizzato 2.899.000 spettatori (21.4%);

Rai Due: Stasera Tutto è Possibile è stato visto 1.424.000 spettatori (8.6%);

Italia Uno: Freedom – Oltre il confine ha interessato 876.000 spettatori (4.9%);

Rai Tre: Presadiretta ha raggiunto 1.045.000 persone (4.8%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha convinto 681.000 spettatori (4.3%);

La7: L’uomo della pioggia da salvare è stato visto da 610.000 spettatori (3.2%);

TV8: Escobar – Il fascino del male ha fatto compagnia a 307.000 spettatori (1.5%);

Nove – Little Big Italy ha catturato 440.000 spettatori (2.1%).