Ascolti Tv, chi ha vinto tra il Gf Vip e I Bastardi di Pizzofalcone. Disastro Quelli Che

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone ha salutato Rai1 vincendo anche la sua ultima serata di messa in onda, con 4.461.000 telespettatori e il 21% di share. Un primato netto nel numero di telespettatori ma esiguo sul piano dello share, vista la durata monster della concorrenza Mediaset.

Precipita Rai2

Il GF Vip ha infatti interessato 3.013.000 telespettatori, arrivando al 20,4% di share. Era dalla nona puntata dell'11 ottobre scorso che il reality di Canale 5 non abbatteva la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Una boccato d'ossigeno per Alfonso Signorini, nelle ultime settimane apparso in chiara difficoltà Auditel. Benissimo Report su Rai3, con 2.304.000 telespettatori e uno share al 10,4%, mentre su Rai2 è precipitato Quelli Che. Luca e Paolo al lunedì sera senza calcio non sfondano, tanto da fermarsi ai 600.624 telespettatori, con appena il 2.62% di share. Rai2 sesto canale in prime time, dietro anche a Italia 1 e Rete 4. Numeri preoccupanti che potrebbero portare lo storico Quelli Che ad una clamorosa quanto facilmente prevedibile sospensione.

Final Score su Italia1 ha invece totalizzato 1.019.032 telespettatori (share al 4.67%), seguito dai 750.341 (share al 4.38%) telespettatori di Quarta Repubblica. A chiudere gli ascolti della tv generalista Little Big Italy su Nove (2.09% di share), Il Padrino Parte III su Iris (2.44% di share), The Interpreter su La7 (1.90% di share) e Spider-Man su Tv8 ( share 1,6%)