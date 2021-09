Ascolti Tv, il GF Vip risale ma non basta: vince I Bastardi di Pizzofalcone 3

Gassman batte Signorini, mai come quest'anno in affanno Auditel

La sesta edizione del Grande Fratello Vip fatica ad ingranare negli ascolti, con la 3a puntata serale in ripresa ma ancora in affanno. 2.578.000 telespettatori e il 17,50% di share per il reality di Canale 5, in crescita rispetto ai 2.001.000 telespettatori di venerdì scorso ma in calo rispetto ai 2.860.000 di lunedì 13 settembre, quando lo share medio superò la quota del 20%. Un anno fa la 3a puntata della quinta stagione venne vista da 3 milioni di telespettatori, con il 18,10% di share.

A stravincere la serata è stata la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. 4 milioni e mezzo di telespettatori per Alessandro Gassman, tornato su Rai1 con il 21.77% di share, a ribadire la forza di una fiction che puntualmente regala alla tv di Stato numeri importanti. Medaglia di bronzo per Italia 1 con Attacco al Potere 3, arrivato al 7.20% di share, seguito dal 6.59% di Presa Diretta, dal 4.13% di Jumanji e dal 4.89% di Quarta Repubblica.

La sfida del mattino

Ritorno atteso quello di Mattino 5 su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva e l'esperimento Morning News, con 846.000 telespettatori (17,77%) nella prima parte e 789.000 telespettatori (17,79%) nella seconda. A vincere la sfida Uno Mattina al 20,40% e la prima parte di Storie Italiane al 19,80%.

Ascolti tv 20 settembre 2020, Prime Time

Rai 1 - I bastardi di Pizzofalcone 3 - 4.496.000 telespettatori, share 21.77%

Rai 2 - Jumanji – Benvenuti nella giungla - 869.000 telespettatori, share 4.13%

Rai 3 - PresaDiretta - 1.417.000 telespettatori, share 6.59%

Canale 5 - Grande Fratello Vip 6 - 2.578.000 telespettatori, share 17.48%

Italia 1 - Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen - 1.474.000 telespettatori, share 7.20%

Rete 4 - Quarta Repubblica - 788.000 telespettatori, share 4.89%

La7 - Eden – Un pianeta da salvare - 341.000 telespettatori, share 1.95%

Tv8 - Il codice Da Vinci - 404.000 telespettatori, share 1.7%

Nove Little Big Italy 4 - 394.000 telespettatori, share 1.8%