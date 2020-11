Gigi Proietti, il pubblico si inchina al maestro: boom di ascolti per ‘Cavalli di battaglia’

La scomparsa di Gigi Proietti ha comprensibilmente stravolto i palinsesti televisivi di lunedì 2 novembre 2020. La Rai, in particolare, ha fatto slittare l’esordio della serie tv con Beppe Fiorello ‘Gli orologi del diavolo’ per trasmettere sul primo canale e in prima serata lo spettacolo 'Cavalli di battaglia', il one man show che l'artista portò su Rai1 nel 2017 dopo svariate repliche di successo a teatro. La scelta si è confermata vincente, attestando il corale affetto del pubblico per il grande artista protagonista di un programma seguito da ben 4.505.000 telespettatori, pari al 19% di share.

Su Canale 5, invece, 'Grande Fratello Vip 5' ha ottenuto 3.279.000 telespettatori e il 19,4%, mentre Rai3 con 'Report' ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a 2.709.000 telespettatori e uno share dell'11%.

Ascolti tv di lunedì 2 novembre 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 'Final Score' è stato visto da 1.490.000 telespettatori pari al 6%, seguito da Retequattro che con 'Quarta Repubblica' ne ha totalizzati 1.183.000 pari al 6,2% di share. Su Tv8 'Gomorra' ha conquistato 662.000 telespettatori con il 2,6%, mentre La7 con 'Grey's Anatomy' ne ha interessati 604.000 pari al 2,7%. Su Rai2 'American's Great Divide - Da Obama a Trump' ha raccolto davanti al video 497.000 telespettatori con il 2,2% di share, mentre Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Riaccendiamo i Fuochi', visto da 268.000 telespettatori pari all'1%.

Record per il Tg1 delle 20 che è stato visto da 7.051.000 telespettatori con il 27% di share, mentre sempre su Rai1, nel daytime pomeridiano, 'La vita in diretta' è cresciuto ancora raggiungendo 2.668.000 telespettatori e il 18,2% di share.