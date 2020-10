Ascolti tv, stravince 'Nero a metà' ma per Rai2 è batosta: parte malissimo 'Seconda Linea'

Non ha rivali 'Nero a metà'. La fiction di Rai1 con Claudio Amendola si conferma leader indiscussa del giovedì sera: la penultima puntata stravince il prime time con 5.034.000 telespettatori e il 20,82% di share nel primo episodio e 4.675.000 e il 23,29% nel secondo. Numeri quasi tre volte superiori a 'Chi vuol esser milionario?', che su Canale 5 ha registrato 1.820.000 telespettatori con il 9,9%, seguito da Rai3 che con il film in prima tv, 'La forma dell'acqua', ha conquistato 1.435.000 telespettatori e il 6,3% di share.

Tra gli altri programmi del prime time, seguono: su Rete 4 'Dritto e Rovescio' con 1.154.000 pettatori e il 6,6% di share; su La7 'Piazza Pulita' con 1.169.000 spettatori pari al 5,6%; su Italia 1 'Chicago Med' con 1.098.000 spettatori e il 6,22% di share, mentre su Tv8 'Maschi contro Femmine' ha ottenuto 441.000 telespettatori e il 2% di share. Chiude la classifica Nove con 'Gino cerca chef', che ha totalizzato 269.000 telespettatori, pari a uno share dell'1.1%.

Il vero colpo di scena è il penultimo posto di Rai2 con 'Seconda Linea'. Il nuovo programma di approfondimento condottoda Alessandro Giuli e Francesca Fagnani ha raccolto davanti al video appena 419.000 spettatori con l'1,9% di share, numeri davvero bassi e quasi senza precedenti per una prima serata della seconda rete di viale Mazzini, che fanno pensare a un'imminente corsa ai ripari come lo spostamento di palinesesto. Un dato, insomma, che potrebbe costare caro al programma. Le parole di Bonolis - ospite in studio - lette oggi suonano come una funesta premonizione: "Non lo so se ne uscirete vivi, però sicuramente ne uscirete".