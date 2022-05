Ascolti tv: chi ha vinto tra Giustizia per tutti e l'omaggio a Battiato

Gli ascolti tv di mercoledì 18 maggio hanno visto una new entry nel palinsesto della prima serata. Esordio vincente per Giustizia per tutti: la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha vinto grazie a 3.736.000 telespettatori e il 20,7% di share. Secondo posto per Il coraggio di essere Franco, l'omaggio a Battiato andato in onda su Rai1, che invece ha conquistato 2.429.000 telespettatori e il 13,1% di share. Terzo piazzamento per Chi l'ha visto? su Rai 3 con 1.740.000 telespettatori e il 10%.

Ascolti tv di mercoledì 18 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata:

Le Iene Show su Italia 1 con 1.105.000 telespettatori e uno share dell'8,2%

La partita di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers su Tv8 con 1.025.000 telespettatori e uno share del 5,7%

The Good Doctor su Rai 2 con 1.047.000 telespettatori pari al 5,1% di share e a seguire sulla stessa rete The Resident con 761.000 telespettatori e il 4,1% di share

Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con 695.000 telespettatori e uno share del 4,7%)

Men in Black 3 su Nove con 470.000 telespettatori e uno share del 2,5%

Atlantide su La7 con 351.000 telespettatori pari al 2,6% di share

Ascolti tv: le altre fasce

Nell'access prime time domina Soliti Ignoti - Il ritorno di Rai 1 con 4.176.000 telespettatori e il 20,85% di share contro i 3.628.000 e il 17,97% di Striscia la notizia su Canale 5. Anche nel preserale Rai 1 vince con L'Eredità vista da 3.609.000 telespettatori pari al 26,22% di share. Avanti un altro! su Canale 5 ha ottenuto invece 2.716.000 telespettatori e il 20,75%. Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata, con 8.053.000 telespettatori e il 40,23% di share, la seconda serata con 4.307.000 e il 45%, e l'intera giornata con 3.099.000 telespettatori e il 39,16% di share.