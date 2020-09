Ascolti tv: il Grande Fratello Vip vince ma non brilla

La terza puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 21 settembre sale sul podio dei programmi più visti della serata, ma non con numeri tali da decretare un successo conclamato in termini di share. Scontratosi con una concorrenza che sulle altre reti, Rai Uno soprattutto, approfondiva il risultato delle elezioni regionali (‘Speciale Porta a Porta Elezioni 2020’ ha interessato 1.214.000 spettatori pari al 7.3% di share) il reality condotto da Alfonso Signorini è rimasto fermo a un 18.5% di pari a 3.000.000 di spettatori, dato notevolmente superiore al 14.8% di venerdì scorso, ma comunque indicativo di un riscontro che ancora pare non incontrare a pieno l’attenzione del pubblico.

Ascolti tv di lunedì 21 settembre 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 2.008.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Colombiana ha catturato l’attenzione di 1.736.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 il Tg3 Speciale ha raccolto davanti al video 518.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 642.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – #MaratonaMentana ha registrato 674.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su TV8 Gomorra 3 ha segnato il 2.8% con 631.000 spettatori mentre sul Nove Una Settimana da Dio ha catturato l’attenzione di 676.000 spettatori (3%).