Ascolti tv, chi ha vinto tra Grande Fratello Vip e Il Campione

La prima serata di ieri, lunedì 12 dicembre, ha visto sfidarsi le ammiraglie Rai e Mediaset con Il Campione e il Grande Fratello Vip. Chi ha premiato il pubblico?

Il reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha vinto con 2.854.000 telespettatori e uno share 22,78 (qui il riassunto della puntata). Secondo gradino del podio per il film con Stefano Accorsi, in onda su Rai 1, che ha totalizzato 2.365.000 telespettatori e uno share del 13,22%. Terzo posto per Report che su Rai 3 è stato seguito da 1.665.000 telespettatori pari all'8,99% di share.

Gli ascolti tv di lunedì 12 dicembre: prime time

Su Rai 2 Delitti in Paradiso è stato visto da 1.240.000 spettatori pari al 6.5% di share, su Italia 1 Rinnegati: Commando d'assalto ha registrato 1.191.000 spettatori con il 6.4% di share, Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato 855.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Grey's Anatomy ha conquistato 439.000 spettatori con uno share del 2.5%, su Tv8 la quinta stagione di Gomorra – La Serie ha raccolto davanti al video 539.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Nove Gli Stivali di Babbo Natale è stato seguito da 508.000 spettatori con uno share del 2.7%.

Il successo di Striscia la Notizia

Nell'access prime time il ritorno alla conduzione di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti ha premiato Striscia la Notizia vista da 4.564.000 telespettatori con uno share del 20,81%. Risultati con cui il programma di Canale 5 ha superato Rai 1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno ha ottenuto 4.089.000 telespettatori e uno share del 18,57%. Nella fascia preserale L'Eredità sfida al campione su Rai 1 è stata vista da 3.492.000 telespettatori con il 21,83% di share, mentre su Canale 5 Caduta libera! ha realizzato 3.274.000 telespettatori e uno share del 19,43%.

Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 8.774.000 telespettatori e uno share del 41,42%, la seconda serata con 4.870.000 telespettatori e uno share del 50,28% e l'intera giornata con 3.613.000 telespettatori e uno share del 40,88%.