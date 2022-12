Ascolti tv, la sfida tra il Gf Vip e i Mondiali: com'è andata

La prima serata di ieri, sabato 10 dicembre, ha visto sfidarsi il Grande Fratello Vip - eccezionalmente in onda di sabato - e la partita dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar, trasmessa su Rai 1.

Boom di ascolti per il match Inghilterra-Francia, in onda dalle 20 alle 22, che ha stravinto grazie a 9.596.000 spettatori con il 45% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito non solo della serata ma dell'intera giornata. Su Canale 5, invece, il Gf Vip ha registrato 2.482.000 spettatori peri al 20.7% di share. Al terzo posto Rai 2 con Blue Bloods, che ha segnato 1.053.000 spettatori e uno share del 5.6%.

Ascolti tv di sabato 10 dicembre: prime time

Su Italia 1 Pets – Vita da animali ha conquistato 886.000 spettatori con uno share del 4.7%, su Rai 3 Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre è stato visto da 440.000 spettatori con il 2.6%, su Rete 4 Il ragazzo della porta accanto ha totalizzato 733.000 spettatori pari al 4% di share. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha raccolto davanti al video 482.000 spettatori con il 3%, su Tv8 Una principessa a Natale ha registrato 694.000 spettatori con il 3.7% di share, mentre su Nove Michael Jackson – L'uomo dietro la maschera è stato seguito da 321.000 spettatori con uno share del 2%.

Il successo dei Mondiali

Boom di ascolti anche per Marocco-Portogallo, andata in onda dalle 16 sempre su Rai 1: la partita, che ha visto trionfare la nazionale marocchina - alla sua prima semifinale della storia - è stata seguita da 6.565.000 spettatori con il 45.2% di share. Ottimo risultato, nel dopo partita in seconda serata, per Il Circolo dei Mondiali, con 2.795.000 spettatori pari al 16.4%.