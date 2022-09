Ascolti tv, chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip e lo speciale Porta a Porta

Ieri, giovedì 22 settembre 2022, la sfida degli ascolti è stata tra la seconda puntata del Grande Fratello Vip - che ha visto l'ingresso di nuovi concorrenti - e lo speciale Porta a Porta sulle elezioni politiche, condotto da Bruno Vespa. Chi ha premiato il pubblico?

E' il reality di Canale 5 ad aver vinto la prima serata grazie a 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share. Numeri non generosissimi (due punti in meno rispetto alla puntata d'esordio), che però bastano a battere il programma in onda su Rai 1. Lo speciale di Vespa è stato seguito da 1.526.000 spettatori pari al 9.6% di share. Terzo posto per Nudi per la vita (ultima puntata), su Rai 2, con 1.198.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Gli ascolti tv di giovedì 22 settembre

