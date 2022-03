Ascolti tv, com'è andata l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri, lunedì 14 marzo 2022, mettendo la parola fine a un ciclo di dirette televisive lungo sei mesi circa. A trionfare al termine di un percorso interamente affrontato davanti alle telecamere di Canale 5 è stata Jessica Selassie, una delle sorelle "principesse" (o presunte tali) entrate in gioco a settembre. Secondo posto per Davide Silvestri, terzo e quarto classificato, rispettivamente, Barù Gaetani e Delia Duran.

Ma come sono andati gli ascolti della finale del Grande Fratello Vip 2022? Decisamente al di sopra della media stagionale assetata intorno al 20% di share, la serata conclusiva del reality condotto da Alfonso Signorini ha registrato 3.659.000 spettatori pari al 26.06% di share. I dati pongono il programma al vertice della classifica di quelli più visti, con un rilevante distacco rispetto alla concorrenza di Rai 1 che, con la serie Vostro Onore, ha interessato 3.262.000 spettatori pari a un 15.49% di share.

Il timone passa adesso all'Isola dei Famosi: da lunedì 21 marzo, infatti, Canale 5 trasmette la nuova edizione del reality presentata ufficialmente da Ilary Blasi nel corso della diretta del GF Vip dove un siparietto con Alfonso Signorini ha contrinuito a vivacizzare la diretta televisiva piena di emozioni.

Gli ascolti tv di lunedì 14 marzo 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 5.11% di share, nel primo episodio, e 933.000 spettatori pari al 5.02%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 985.000 spettatori con il 4.72%; su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari ad uno share del 7.76%; su Rete4 Quarta Repubblica si sono sintonizzati 980.000 spettatori con il 5.67% di share, mentre su La7 Sherlock – L’Abominevole Sposa ha registrato 500.000 spettatori con uno share del 2.22%.