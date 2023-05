Ascolti tv, chi ha vinto tra "I Migliori Anni" e "Il Patriarca"

Ascolti tv di venerdì 5 maggio 2023: la sfida tra le due ammiraglie Rai e Mediaset nella prima serata è stata tra lo show condotto da Carlo Conti, I Migliori Anni, e la fiction con Claudio Amendola Il Patriarca giunta alla sua quarta puntata. I dati Auditel hanno registrato il maggior interesse del pubblico per il programma musicale di Rai1, che ha conquistato l'interesse di 3.252.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5, invece, il nuovo0 appuntamento con la serie tv ha incollato davanti al video 2.470.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 The Good Doctor 6 è stato seguito da 855.000 spettatori pari al 4.6%, su Italia1 The Transporter da 1.266.000 spettatori (6.7%), su Rai3 Non odiare, in prima visione, da 608.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete4 Quarto Grado ha interessato 1.114.000 spettatori (7.7%), su La7 Propaganda Live 819.000 spettatori pari al 5.9%, su Tv8 4 Ristoranti 465.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Fratelli di Crozza 1.013.000 spettatori (5.3%).