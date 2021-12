Ascolti tv, The Voice Senior contro Gf Vip: chi ha vinto

Chi ha vinto tra The Voice Senior e il GF Vip nella prima serata televisiva di venerdì 10 dicembre? Ieri sono stati i programmi condotti da Antonella Clerici e Alfonso Signorini a contendersi il primato nella consueta sfida degli ascolti che conteggiano telespettatori e share di Rai1, Canale 5 e non solo.

Anche stavolta ad avere la meglio è stato The Voice Senior: la puntata del talent, segnata anche dalla curiosa gaffe di Loredana Bertè con Iva Zanicchi ospite a sorpresa, è stata seguita da 3.630.000 spettatori e il 18.4% di share; al secondo posto, poi, il GF Vip con 2.979.000 spettatori (19.2%) interessati alle dinamiche del reality che, in diretta, hanno trovato nuovi spunti di discussione.

Tutti gli ascolti tv di venerdì 3 dicembre 2021

Per quanto riguarda gli altri canali, terzo piazzamento Fratelli di Crozza sul Nove, con 1.251.000 spettatori e il 5.4%. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: The Good Doctor 4 e The Resident 3 su Rai2 (rispettivamente, 1.153.000 spettatori, share 4.8%, e 875.000 spettatori, share 4.4%), Le Iene Show su Italia 1 (1.049.000 spettatori, share 6.2%), Quarto Grado su Rete4 (991.000 spettatori, share 5.6%), Propaganda Live su La7 (759.000 spettatori, share 4.4%), Black Mafia su Rai3 (414.000 spettatori, share 1.9%), Italia's Got Talent - Best Of su Tv8 (204.000 spettatori, share 1%).