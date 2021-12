Ascolti tv, Claudio Baglioni contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto

Su Ra1 Ballando con le stelle, giunto alla sua semifinale e condotto come sempre da Milly Carlucci; su Canale 5 Uà – Uomo di varie età, life show condotto da Claudio Baglioni circondato da vari ospiti (come Pio e Amedeo): chi ha vinto la tradizionale sfida degli ascolti tv?

I dati Auditel parlano chiaro: nella prima serata di sabato 11 dicembre ad avere la meglio è stato il dance show di Rai1 che ha conquistato 4.097.000 spettatori pari al 24.6% di share. Interessati allo show di Baglioni, invece, 2.230.000 spettatori pari al 13.4% di share, numeri simili a quelli della scorsa puntata e, come allora, inferiori a quelli di Ballando in una puntata in cui ha tenuto banco l’elezione dei finalisti e l’addio di Simone Di Pasquale.

Ascolti tv di sabato 11 dicembre

Per quanto riguarda le altre reti, terzo piazzamento per 'Il Grinch' su Italia 1, con 1.257.000 spettatori e il 5.8% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Sapiens - Un Solo Pianeta' su Rai3 (959.000 spettatori, share 5%), 'S.W.A.T.' e 'Clarice' su Rai2 (rispettivamente, 1.058.000 spettatori, share 4.7%, e 464.000 spettatori, share 2.4%), 'Agente 007 - Bersaglio Mobile' su Rete4 (600.000 spettatori, share 3.2%), 'Versailles' su La7 (236.000 spettatori, share 1.5%), 'Erba - Storia di un Massacro' sul Nove (472.000 spettatori, share 2.2%), 'Un Natale da Cenerentola' su Tv8 (394.000 spettatori, share 1.8%).

Ottimo risultato per 'Linea Bianca'

Ottimo risultato per il ritorno di Massimiliano Ossini su Rai1: la nuova edizione di Linea Bianca, nonostante il cambio di orario dopo otto anni che andava in onda alle 14 e il traino di Dedicato con l'Autieri, ha mantenuto l’interesse e il buon andamento della trasmissione totalizzando il 10.4% di share con 1.422.000 di spettatori e portando la fascia delle 15/16 a salire di oltre 3 punti rispetto alla precedente stagione tv.