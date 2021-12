Ascolti tv, Blanca contro il Gf Vip: una vittoria schiacciante

Una vittoria schiacciante quella della serie tv Rai sul reality Mediaset. Blanca, il nuovo prodotto Rai sta conquistando sempre di più il pubblico, ha vinto a mani basse la battaglia a colpi di telespettatori con il Gf Vip. Ieri sera, 13 dicembre, sono stati oltre 5 milioni e mezzo gli spettatori della fiction su Rai1, mentre solo 3,7 milioni quelli che hanno preferito il Gf Vip. Per Alfonso Signorini è un ottimo risultato, ma non abbastanza per battere la rete ammiraglia.

Anticipazioni e cuiostà su Blanca, la nuova serie tv Rai

Ascolti tv di lunedì 13 dicembre

La prima serata del lunedì è stata vinta da Rai1 con il 24.9% di share e 5.431.000 spettatori, al secondo posto Canale5 con 3.694.000 telespettatori e il 23.5% di share. Netto crollo per Il Collegio su Rai2, dopo il successo delle passate edizioni, con 674.000 spettatori e il 3.2% di share che è stato battuto da Live! Corsa contro il Tempo su Italia1 che ha registrato 974.000 utenti e il 4.3% di share.

Report, su Rai3, ha coinvolto ben 1.818.000 spettatori raggiungento l'8% di share; Rete4 con Quarta Repubblica ha ottenuto il 4.2% di share con 754.000 spettatori, La 7 si è fermata a 323.000 spettatori con Grey’s Anatomy.