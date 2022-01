Ascolti tv, "La Sposa" vola: oltre 6 milioni di spettatori

A vincere la gara degli ascolti tvi ieri sera, domenica 16 gennaio 2022, è stata la prima puntata de La Sposa, nuova serie tv con protagonista Serena Rossi in onda su Rai Uno in prime time. In seconda posizione si classifica invece il ritorno di Avanti un altro! Pure di era, game show guidato da Paolo Bonolis su Canale 5. Quasi sei milioni di telespettatori per La Sposa, precisamente 5.983.000 pari al 26.8% di share. Si ferma invece a 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7% la trasmissione di Bonolis.

Gli ascolti di ieri domenica 16 gennaio 2022