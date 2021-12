Ascolti tv, The Voice Senior contro Gf Vip: chi ha vinto

Tra le sfide più attese degli ascolti tv, c'è quella del venerdì. Chi ha vinto ieri sera tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip? Ovvero, tra Antonella Clerici e Alfonso Signorini? A spuntarla è stata, per la seconda volta, la prima, con il suo show carico di musica e positività, che ieri ha riservato non poche sorprese: tra queste, la presenza in gara di Fabrizio Pausini, padre della più famosa cantante Laura.

Tutti gli ascolti di ieri, venerdì 3 dicembre 2021