Ascolti tv: Chiamami ancora amore non vola, Report fa il botto e supera l'Isola

Debutto al di sotto delle aspettative per 'Chiamami ancora amore'. La miniserie di Rai 1 che racconta la dolorosa e rabbiosa fine di un matrimonio - con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi - ha vinto il prime time di ieri, martedì 3 maggio, ma con numeri lontani rispetto a quelli incassati di solito dalle fiction Rai: 3.878.000 spettatori pari al 16.3% di share. Il vero botto è di 'Report', che si piazza al secondo posto con 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3%, superando 'L'Isola dei Famosi'. Il programma di Rai 3, che ha dedicato ampio spazio all'inchiesta sul processo Mediaset del 2013 - quando Silvio Berlusconi venne condannato per frode fiscale - non solo ha registrato ascolti record ma è stato anche il più commentato sui social. Niente da fare per il reality di Canale 5, fermo al 17.4% di share con 2.885.000 spettatori.

Ascolti tv di martedì 3 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: il film con Fabio Rovazzi 'Il Vegetale', in onda su Rai 2, ha registrato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share; 'Overdrive' su Italia 1 ha totalizzato 1.405.000 spettatori e uno share del 5.7%; 'Quarta Repubblica', su Rete 4, ha raccolto davanti al video 1.088.000 spettatori con il 5.8% di share; 'The Interpreter' su La7 ha segnato il 2.8% di share con 664.000 spettatori. Chiudono Tv8 con 'Quattro Hotel' (369.000 spettatori, share 1.7%) e Nove con 'Il 13° guerriero' (325.000 spettatori, share 1.4%).