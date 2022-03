Ascolti tv, C'è Posta per Te vs Affari Tuoi: chi ha vinto

C'è Posta per Te vince la serata, ma gli ascolti sono in calo dall'inizio della stagione. E progressivamente. Nella serata di ieri il people show condotto da Maria De Filippi ha collezionato 4.643.000 telespettatori e il 26,39% di share, contro la media di cinque milioni e mezzo che aveva ottenuto nel corso della prima parte della stagione (la prossima puntata sarà l'ultima, ndr). In seconda posizione c'è Affari tuoi formato famiglia, che ha ha ottenuto invece 3.691.000 telespettatori e il 16,56% nel primo segmento, e 2.534.000 e il 13,96% nel segmento Pacchi Celebrity. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film 'Inside Out' ha registrato 1.120.000 telespettatori e il 5,16% di share.

Andando ad analizzare gli ascolti di C'è Posta nel corso delle puntate, si nota che la curva è in lenta discesa: si è partiti con i 5.953.000 spettatori (share 29,2%) della puntata di debutto (quando fece molto parlare la storia di Alessia Quarto), per poi passare a circa 5 milioni e mezzo nelle quattro puntate successive. Poi i numeri si è arrivati ai cinque milioni e infine oggi la perdita di altri centomila spettatori. Tra i competitor, sembra dunque che per De Filippi pesi di più Amadeus che Carlo Conti, negli scorsi sabati su Rai Uno con il suo Tali e Quali Show.

Tutti gli ascolti tv di ieri sabato 5 marzo

Su La7 'In Onda - Prima serata' ha totalizzato 996.000 telespettatori e il 4,46%, seguito a brevissima distanza da Retequattro dove il film '007 - Skyfall' è stato visto da 932.000 telespettatori pari al 4,97% di share. Su Rai2 'Fbi' ha interessato 967.000 telespettatori e il 4,36% di share e, a seguire, 'Fbi International' ne ha ottenuti 931.000 con il 4,68%. Rai3 con 'Insider - Faccia a faccia con il crimine' ha conquistato 817.000 telespettatori e il 4,05% di share, mentre Nove con 'Putin - Ultimo Zar' ha raccolto 503.000 telespettatori e il 2,7%. Tv8 chiude la classifica con il film 'Hancock', seguito da 276.000 telespettatori pari all'1,3% di share.

Nell'access prime time Rai1 con la 'Presentazione di Affari Tuoi Formato Famiglia' ha ottenuto 3.924.000 telespettatori e il 17,52% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato visto invece da 3.675.000 telespettatori pari al 16,28%. Nell'access prime time 'L'Eredità' di Rai1 ha totalizzato 4.544.000 telespettatori e il 22,94% mentre 'Avanti un altro! Weekend' su Canale 5 ha registrato 3.355.000 telespettatori e il 17,12% di share.

Nel complesso i canali Mediaset si sono aggiudicati la prima serata, con 8.352.000 telespettatori e il 37,3% di share, la seconda serata con 5.567.000 e il 46,01%, e l'intera giornata con 3.768.000 telespettatori e il 34,63% di share.