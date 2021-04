Ascolti tv, bomba Bonolis: batte la fiction Rai (e Barbara d'Urso)

'Avanti un altro' vince il prime time di domenica con 4 milioni di spettatori e il 17% di share, numeri a cui Canale 5 non era più abituata

Più che correre ai ripari - dopo aver mandato anticipatamente in vacanza 'Live - Non è la d'Urso', quest'anno a corto di ascolti - Mediaset è andata sul sicuro, affidando la prima serata della domenica a Paolo Bonolis e al suo amatissimo game show, cavallo di battaglia del preserale. 'Avanti un altro! Pure di sera' - che ha visto come protagonisti concorrenti vip, tra cui Elisabetta Gregoraci, Cristiano Malgioglio, Patrizia De Blanck - ha vinto il prime time con 4.109.000 telespettatori e il 17,59% di share, battendo la fiction Rai. Il debutto della seconda stagione della 'Compagnia del Cigno', su Rai 1, si ferma al secondo posto - seppur a breve distanza - con 4.050.000 telespettatori e il 17,02%. Sul terzo gradino del podio 'Che tempo che fa', su Rai 3, che ha registrato 3.021.000 telespettatori e l'11% mentre 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ne ha totalizzati 1.619.000 con il 6,92%.

Ascolti tv di domenica 11 aprile: prime time

A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: su La7 'Non è L'Arena' (1.591.000 telespettatori, share 5,98% nella prima parte e 920.000 con il 6,86% nella seconda; su Rai2 '9-1-1' (1.281.000 telespettatori, share 4,63% nel primo episodio e 1.213.000 e il 4,56% nel secondo); Su Italia1 'X-Men - Giorni di un futuro passato' (1.112.000 telespettatori, share 4,73%); su Retequattro 'Flight' (728.000 telespettatori, share 3,41%); su Tv8 '4 Hotel' (605.000 telespettatori, share 2,28%); su Nove 'Casamonica - Le mani su Roma' (346.000 telespettatori, share 1,34%).

Ascolti tv di domenica 11 aprile: le altre fasce

Continua il successo di Mara Venier con 'Domenica In', che ieri ha totalizzato una media di 3.440.500 spettatori pari a uno share del 17,8%, confermandosi il programma più visto del pomeriggio. Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha ottenuto 5.109.000 telespettatori con il 18,64% mentre Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ne ha registrati 3.920.000 e il 14,34% di share. Anche nel preserale Rai 1 è in testa con 'L'Eredità Weekend' vista da 4.645.000 telespettatori pari al 20,76% di share. 'Avanti un altro! Weekend' su Canale 5 ne ha interessati 3.738.000 con il 16,96%. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.227.000 telespettatori e il 37,62% di share, e l'intera giornata con il 36,73% e 4.765.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.218.000 telespettatori e il 34,49% di share.