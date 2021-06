Ascolti tv, la nazionale vola: oltre 12 milioni di spettatori per Italia-Turchia

Febbre da Europeo. Oltre la metà degli italiani che ieri sera hanno acceso la tv si sono sintonizzati sulla partita Italia-Turchia che ha inaugurato Euro 2020. Il match, che ha visto la vittoria degli azzurri per 3-0, ha ottenuto soltanto su Rai 1 12.749.000 telespettatori pari a uno share del 50.7%. Numeri record a cui andrebbe aggiunto il pubblico che invece ha seguito la partita su RaiPlay con il commento dei The Jackal. Al secondo posto, nel prime time di venerdì 11 giugno, Rete 4 con 'Quarto Grado', che ha registrato 1.572.000 spettatori e l'8.7% di share. Terzo piazzamento per Canale 5 con il film 'Una folle passione', che ha totalizzato 1.166.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Ascolti tv di venerdì 11 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Rai 3 con 'Sissi - Destino di un'imperatrice' è stato visto da 891.000 spettatori con il 3.6%, Rai 2 con 'Stai lontana da mia figlia' ha raccolto davanti al video 753.000 spettatori con il 3% di share, Italia 1 con 'Mamma ho preso il morbillo' ha segnato 702.000 spettatori pari al 3%, mentre su Nove 'I migliori fratelli Crozza' ha registrato 360.000 spettatori con l'1.5% di share. Chiudono La7 con 'Propaganda Live - Best of' (286.000 spettatori, share 1.5%) e Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best of' (241.000 spettatori, share 1%).