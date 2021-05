Ascolti tv: Buongiorno mamma batte i David di Donatello, Brignano supera Le Iene

Un altro trionfo per 'Buongiorno, mamma!'. La fiction di Canale 5 con Raoul Bova vince ancora il prime time del martedì grazie a 3.255.000 telespettatori e uno share del 15,65%. Non vola, nonostante i grandi nomi del cinema che si sono passati il testimone sul palco, la cerimonia dei David di Donatello, su Rai 1, ferma al secondo posto con 2.525.000 telespettatori e uno share dell'11,58%. Sorpresa sul terzo gradino del podio, occupato questa settimana da Enrico Brignano e il suo show 'Un'ora sola ti vorrei', che su Rai 2 ha registrato 1.735.000 telespettatori e uno share del 6,9%.

Ascolti tv di martedì 11 maggio: prime time

Fuori dal podio il programma 'Le Iene Show' su Italia 1 con 1.582.000 telespettatori e uno share del 9,3%, mentre su La7 'DiMartedì' ha totalizzato 1.115.000 telespettatori e uno share del 5,2%. Su Retequattro 'Fuori dal coro' è stato seguito da 997.000 telespettatori (share del 5,57%) mentre su Rai3 '#Cartabianca' è stata vista da 931.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,3%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Redemption - Identità nascoste' che è stato visto da 504.000 telespettatori (share del 2,2%) e Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best of' che è stato visto da 398.000 telespettatori (share dell' 1,7%).