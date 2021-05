Ascolti tv: vince 'Un passo dal cielo', bene anche 'Amore criminale'

Cinque milioni di spettatori e il 23% di share per la fiction di Rai 1, cresce il programma di Rai 3 che racconta storie di donne vittime di violenza

'Un passo dal cielo 6' vince ancora il prime time del giovedì. La settima puntata della fiction di Rai 1 con Daniele Liotti è stata vista da 5.015.000 spettatori e il 23.2% di share. La vera sorpresa è il secondo posto di 'Amore Criminale', il programma di Rai 3 condotto da Veronica Pivetti, che ieri sera ha registrato 1.605.000 spettatori e il 6.8% di share. Terzo gradino del podio per il film 'First Man - Il primo uomo', in onda su Canale 5, con 1.370.000 spettatori e il 7.5% di share.

Ascolti tv di giovedì 13 maggio 2021: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete 4 con 1.264.000 spettatori e uno share del 7.1%, 'Freedom' su Italia 1 con 862.000 spettatori e il 4.4% di share, 'Piazzapulita' su La7 con 827.000 spettatori pari a uno share del 4.8%, 'Tutte contro lui' sul Nove con 567.000 spettatori e il 2.5% di share. A chiudere 'Sotto assedio - White House Down' su Tv8 con 463.000 spettatori e uno share del 2.2%) e infine 'Anni 20' su Rai 2 fermo a 453.000 spettatori, pari a uno share dell'1.9%. Complessivamente le reti generaliste della Rai hanno prevalso sulle generaliste Mediaset sia in prime time (con 7.562.000 spettatori e il 30,7% di share contro 5.382.000 spettatori e il 21,9% di share) che nelle 24 ore (con 3.138.000 spettatori e il 31,3% di share contro 2.335.000 spettatori con il 23,3% di share).