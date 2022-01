Ascolti tv, The Voice Senior contro Grande Fratello Vip: chi ha vinto

Non è una sfida semplice quella del venerdì sera. A contendersi lo scettro del prime time sono due programmi molto seguiti, The Voice Senior da una parte - arrivato alla seconda edizione dopo il grande successo dell'esordio, l'anno scorso - e il Grande Fratello Vip dall'altra.

La versione over 60 del talent di Raiuno, condotto da Antonella Clerici, ha vinto grazie a 3.902.000 telespettatori pari al 18,96% di share. Su Canale 5, invece, il reality di Alfonso Signorini ha totalizzato 3.343.000 telespettatori e il 20,76% di share (più alto della concorrenza per la maggiore durata del programma). Al terzo posto per numero di telespettatori c'è Italia 1 che con I Mercenari 3 ha registrato 1.314.000 telespettatori e il 5,85% di share.

Gli ascolti tv di venerdì 14 gennaio 2022

Tra gli altri ascolti del prime time: su Retequattro Quarto Grado ha ottenuto 1.101.000 telespettatori con il 6,01% di share, mentre La7 con Propaganda Live ne ha conquistati 968.000 con il 5,33%. Su Raidue The Good Doctor ha intrattenuto 1.201.000 telespettatori con il 4,87% e, a seguire, The Resident ne ha totalizzati 803.000 con il 3,6%. Nove con I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 669.000 telespettatori e il 2,9% di share, mentre su Raitre Il Complotto contro l'America è stato visto da 610.000 telespettatori pari al 2,7%. Chiude la classifica del prime time Tv8 con Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, che ha ottenuto 441.000 telespettatori e il 2,1% di share.