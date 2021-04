Ascolti tv: Un passo dal cielo stravince, in calo l'Isola dei Famosi

Quasi 5 milioni di spettatori e il 20% di share per la fiction di Rai 1, mentre il reality di Canale 5 si ferma al 17%

'Un passo dal cielo 6' è un tornado e travolge 'L'Isola dei Famosi'. La fiction di Rai 1 con Daniele Liotti vince il prime time di giovedì 15 aprile conquistando 4.913.000 spettatori e il 20.8%. Perde punti invece - e neanche pochissimi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che si ferma al secondo posto ma ben distante con 2.942.000 spettatori e il 17.1% di share (mezzo milione di spettatori e due punti in meno rispetto alla scorsa puntata, in onda lunedì sera). Terzo piazzamento per 'Diretta Gol - Europa League' su Tv8, con 1.448.000 spettatori e il 5.5% di share.

Ascolti tv di giovedì 15 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La Fredda Luce del Giorno' su Italia 1 (1.416.000 spettatori, share 5.5%), 'Il professore cambia scuola' u Rai3 (1.301.000 spettatori, share 5.1%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.071.000 spettatori, share 5.7%), 'Piazzapulita' su La7 (881.000 spettatori, share 4.8%), 'E' Già Ieri' sul Nove (441.000 spettatori, share 1.8%), 'Anni 20' su Rai2 (414.000 spettatori, share 1.7%).

Ascolti tv di giovedì 15 aprile: le altre fasce

In access prime time, 'Soliti Ignoti' su Rai1 ha ottenuto 5.199.000 spettatori e il 19.4% di share. Mentre 'Striscia la Notizia' su Canale 5 ha totalizzato 4.282.000 spettatori e il 15.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha registrato 4.684.000 spettatori e il 23.4% di share, contro i 3.831.000 spettatori e il 19.7% ottenuti su Canale 5 da 'Avanti un altro'- Complessivamente, le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.