Ascolti tv, 'C'è posta per te' contro 'Tali e Quali Show': chi ha vinto

Scontro fra titani il sabato sera. A contendersi lo scettro della prima serata sono due giganti della tv, Maria De Filippi con C'è posta per te e Carlo Conti con Tali e Quali Show, versione 'nip' del suo amato talent in cui vengono imitati i big della musica italiana e internazionale.

Il people show di Canale 5 stravince anche questa settimana grazie a 5.546.000 spettatori pari a uno share del 28.7%, anche se il programma musicale di Raiuno si difende bene con 3.869.000 spettatori e il 17.7% di share (oltre ad essere commentatissimo sui social). Al terzo posto Raidue con FBI, che ha totalizzato 1.067.000 spettatori e il 4.3% di share, e FBI International che ha registrato invece 1.107.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Gli ascolti di sabato 15 gennaio 2022

Tra gli altri ascolti del prime time: su Raitre La Fabbrica del Mondo ha conquistato 889.000 spettatori con il 3.9% di share, su Italia 1 il flm Cattivissimo me ha raccolto davanti al video 885.000 spettatori e uno share del 3.7%, su Rete 4 007 - Il domani non muore mai ha totalizzato 790.000 spettatori e uno share del 3.6%, su La7 Eden - Un pianeta da salvare ha registrato 496.000 spettatori pari a uno share del 2.4%. Chiudono Nove con Costa Concordia: Trappola in mare (427.000 spettatori, share 1.8%) e Tv8 con Consegna per Natale (305.000 spettatori, share 1.3%).