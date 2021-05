Ascolti tv: Amici di Maria De Filippi da record, la finale più vista dal 2015

Il sabato ancora una volta è targato Mediaset. Verissimo e Amici hanno sbaragliato la concorrenza confermandosi i due programmi più visti per la fascia pomeridiana e poi della prima serata. La finalissima di Amici, che festeggiava anche i 20 anni di carriera, ha fatto il botto. Un record che ha superato di gran lunga le precedenti edizioni, una sola la super per share e spettatori: quella del 2015 quando vinsero i The Kolors. Un record nel record il talent quest'anno ha avuto un grande successo anche perché gli stessi allievi hanno ricevuto importanti riconoscimenti: contratti di lavoro, dischi pubblicati e un numero incredibile di stream per gli inediti.

Amici ha totalizzato 6,7 milioni telespettatori pari al 33,5% di share, la Rai sapendo che la battaglia sarebbe stata impari non aveva programmato grandi spettacoli, su Rai1 però "Io non Mi Arrendo" ha raggiunto 2.253.000 telespettatori per uno share del 10,5%.

Ascolti tv di sabato 15 maggio 2021: prime time

Rai2 con la messa in onda di F.B.I. ha totalizzato 1.163.000 spettatori (4.8%) e Blue Bloods 1.383.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 il film "Madagascar 3 – Ricercati in Europa" è stato seguito da 838.000 spettatori (3.5%). Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta 1.391.000 spettatori (6.3%). Rete4 Changeling 543.000 spettatori (2.5%). La7 Jerry Maguire 396.000 spettatori (1.8%). Tv8 Hancock 368.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Inganno d’Amore 503.000 ha ottenuto spettatori (2.1%).

Per quanto riguarda il pomeriggio invece Verissimo ha ottenuto 2.110.000 spettatori totali, share del 16.43% (share del 17.33% sul target commerciale).