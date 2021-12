Ascolti tv, Un professore chiude col botto (e si aspetta la seconda stagione)

Una chiusura d'oro per Un professore, che ieri sera ha conquistato il prime time alzando ancora di più il tiro: 4.699.000 spettatori pari al 23% di share per l'ultima puntata della fiction di Raiuno con Alessandro Gassmann. Il successo straordinario - in termini di ascolti e non solo - e il finale aperto fanno pensare quasi con assoluta certezza a una seconda stagione, in cui ci sarà da sviluppare la storia d'amore fra Dante e Anita, ma anche il legame speciale tra i loro figli Simone e Manuel.

Al secondo posto, con uno stacco non indifferente, Caduta Libera - Campionissimi, su Canale 5, che ha registrato 2.468.000 spettatori pari al 13.8% di share. Terzo piazzamento per la partita Sampdoria-Torino, su Italia 1, con 1.170.000 spettatori e uno share del 5.2%.

Ascolti tv di giovedì 16 dicembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: su Rete 4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 983.000 spettatori con il 6.1% di share, su La7 Piazzapulita ha raccolto davanti al video 951.000 spettatori pari a uno share del 5.9%, su Raitre Non ci resta che vivere è stato visto da 687.000 spettatori pari a uno share del 3.3% e su Raidue 60 ha registrato 663.000 spettatori con il 3.3% di share. Chiudono Tv8 con Men in Black: International (552.000 spettatori, share 2.6%) e Nove con Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani (520.000 spettatori, share 2.4%).