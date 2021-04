Ascolti tv: La fuggitiva batte (ancora) l'Isola dei Famosi

Cinque milioni di spettatori e il 21% di share per la fiction di Rai 1, resta fermo al 17% il reality di Canale 5

'La fuggitiva' vince il prime time del lunedì per la seconda settimana consecutiva e batte ancora l'Isola dei Famosi, in calo nelle ultime puntate. La fiction di Rai 1 con Vittoria Puccini ha conquistato 5.094.000 spettatori pari al 21.5% di share, mentre il reality di Canale 5 è stato visto da 3.001.000 spettatori con il 17.5% di share. Al terzo posto 'Report', su Rai 3, con 2.386.000 spettatori e il 9.4% di share, che incassa un altro successo dopo l'esordio della settimana scorsa.

Ascolti tv di lunedì 19 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Fast & Furious 6' su Italia1 (1.475.000 spettatori, share 6.4%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.151.000 spettatori, share 5.5%), 'Tutte lo Vogliono' su Rai2 (1.149.000 spettatori, share 4.4%), 'Chernobyl' su La7 (510.000 spettatori, share 2.6%), '4 Ristoranti' su Tv8 (441.000 spettatori, share 1.7%), 'Allarme Rosso' sul Nove (346.000 spettatori, share 1.5%).

Ascolti tv di lunedì 19 aprile: le altri fasce

In access prime time, 'Soliti Ignoti' su Rai 1 ha ottenuto 5.475.000 spettatori e il 20.2% di share, prevalendo su 'Striscia la Notizia' di Canale 5 che ha totalizzato 4.593.000 spettatori e il 16.9% di share. Vittoria di Rai 1 anche nel preserale, con 'L'Eredità' che ha registrato 4.850.000 spettatori e il 23.8% di share, mentre 'Avanti un Altro' su Canale 5 ha ottenuto 3.834.000 spettatori e il 19.6% di share. Complessivamente, le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata (38.92% di share contro 33.47%) che nelle 24 ore (37.31% di share contro 33.55%), mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (39.09% di share contro 32.53%).