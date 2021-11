Ascolti tv, chi ha vinto fra Conti e Signorini

Vittoria schiacciante, ieri sera, di Carlo Conti con Tale e Quale Show, al suo ultimo appuntamento della stagione. Il torneo dei campioni, in onda su Raiuno, ha conquistato il prime time di venerdì 19 novembre grazie a 4.056.000 spettatori e il 21.1% di share. Al secondo posto il Grande Fratello Vip su Canale 5, con 2.717.000 spettatori e il 17.7% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: The Good Doctor e The Resident su Raidue, rispettivamente 1.259.000 spettatori e uno share del 5.3%, e 852.000 spettatori con uno share del 4.5%, Fratelli di Crozza sul Nove con 1.166.000 spettatori e uno share del 5.1%, Le Iene Show su Italia 1 con 963.000 spettatori e il 5.8% di share. Poi ancora Quarto Grado su Rete4, seguito da 992.000 spettatori pari a uno share del 5.6%, Propaganda Live su La7, che ha registrato 747.000 spettatori e uno share del 4.6%), C'era una Volta Gheddafi su Raitre, che ha raccolto davanti al video 698.000 spettatori per uno share del 3.1%, infine Petra su Tv8, che ha totalizzato 357.000 spettatori e uno share del 1.6%, nel primo episodio, e 136.000 spettatori pari a uno share del 1.1%, nel secondo.