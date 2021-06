Ascolti tv: vince la fiction su Rino Gaetano, boom 'Chi l'ha visto?'

Bene Rai 1 in replica, oltre due milioni e mezzo di spettatori e il 13& di share per il programma di Federica Sciarelli

Per i 40 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano, Rai 1 ha rimandato in onda la fiction con Claudio Santamaria dedicata al cantautore calabrese. 'Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu' ha vinto il prime time di mercoledì 2 giugno con 3.136.000 telespettatori e il 16,46% di share. Il vero boom, però, è di 'Chi l'ha visto?', che ha registrato 2.610.000 telespettatori pari al 13,37% di share, volando al secondo posto. Terzo piazzamento per il film 'Bentornato Presidente', su Canale 5, con 1.949.000 telespettatori e il 10,05% di share.

Ascolti tv di mercoledì 2 giugno: prime time

Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Batman vs Superman: Dawn of Justice' ha registrato 944.000 telespettatori con il 5,09% e su Retequattro 'Zona Bianca' è stato visto da 838.000 telespettatori pari al 4,63% di share. Su La7 il film 'Roma città aperta' ha interessato 554.000 telespettatori e il 2,68% mentre Rai2 con 'La Partita' ha ottenuto 502.000 telespettatori pari al 2,47% di share. Su Tv8 la replica di 'Name That Tune' è stata vista da 466.000 telespettatori pari al 2,29% e Nove chiude la classifica del prime time con 'Accordi & Disaccordi' che ha totalizzato 323.000 telespettatori e l'1,5%.

Ascolti tv di mercoledì 2 giugno: le altre fasce

Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha registrato 4.569.000 telespettatori e il 20,44% di share mentre Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha conquistati 3.224.000 con il 14,43%. Nel preserale Canale 5 con 'Caduta libera!' ha ottenuto 2.454.000 telespettatori e il 16,39% di share e Rai1 con l"Anniversario della Repubblica' ne ha registrati 2.248.000 pari al 15,37%. Nel complesso 'en plein' delle reti Rai che si sono aggiudicate la prima serata, con 8.693.000 telespettatori e il 39,22% di share, la seconda serata, con 3.942.000 e il 36,45%, e l'intera giornata con il 36,98% di share e 3.561.000 telespettatori. Anche per quanto riguarda i complessivi delle reti generaliste, la Rai ha conquistato la prima serata con 6.964.000 telespettatori e il 31,4% (Mediaset, 4.883.000 e il 22%), e l'intera giornata con 2.845.000 e il 29,6% (Mediaset, 2.030.000 e il 21,1%).