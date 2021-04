Ascolti tv: Serena Rossi vince ancora con lo speciale di Canzone Segreta

'Stasera Canzoni Segrete', su Rai 1, ha vinto il prime time del martedì con 3.029.000 telespettatori e il 13,45% di share. Un successo anche il 'best off' del programma musicale condotto da Serena Rossi, 'Canzone Segreta' (in onda il venerdì), che conclude il suo ciclo con una media per le sei puntate del 17.50% di share, confermandosi così un buon test e preparando il terreno per una seconda edizione.

Su Canale 5 il film 'Il giorno più bello del mondo' si è piazzato al secondo posto con 2.499.000 telespettatori e l'11,47 % di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con 'Le Iene' ha ottenuto 1.764.000 telespettatori e il 10,28%.

Ascolti tv di martedì 20 aprile: prime time

A seguire, su Rai2 'Un'ora sola vi vorrei' con Enrico Brignano ha totalizzato 1.689.000 telespettatori e il 6,57% di share, mentre su La7 diMartedì ha ottenuto 1.245.000 telespettatori e il 5,58%. Rai3 con '#Cartabianca' ha conquistato 1.154.000 telespettatori e il l 5,29%, mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' è stato visto da 1.117.000 telespettatori pari al 6,08% di share. Flavio Montrucchio ha chiuso la quinta stagione di 'Primo Appuntamento' con il record assoluto: 675.000 spettatori pari al 2,6% di share, numeri oltre la media di rete e in costante crescita. Su Nove 'Innocenti bugie' ha registrato 474.000 telespettatori e il 2% di share, mentre Tv8 con 'Italia's Got Talent - Best of' chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con 346.000 telespettatori e l'1,5%.