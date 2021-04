Ascolti tv, esordio d'oro per 'Buongiorno mamma': Raoul Bova batte Alberto Angela

Dopo Sabrina Ferilli - con 'Svegliati amore mio' - adesso è Raoul Bova a segnare un altro successo in casa Mediaset, riscattando gli scarsi risultati raccolti negli ultimi anni dalle fiction del Biscione, a dimostrazione del fatto che alcuni protagonisti, come appunto i due attori romani, fanno da traino più di altri, fermo restando che a fare la differenza è anche la storia. E il tema familiare che muove le fila di 'Buongiorno mamma' è vincente.

La nuova fiction di Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera grazie a 3.871.000 spettatori pari al 18% di share, battendo un gigante come Alberto Angela. 'Ulisse - Il piacere della scoperta', in onda su Rai 1, ha registrato 3.388.000 spettatori e uno share del 15%, numeri ben lontani da quelli della precedente edizione. Al terzo posto 'Chi l'ha visto?' con 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%.

Ascolti tv di mercoledì 21 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Rai 2 con il film 'Tutta colpa dell'amore', in onda al posto di 'Game of Games', ha totalizzato 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share (più del programma condotto da Simona Ventura); Italia 1 con 'Segnali dal futuro' ha raccolto davanti al video 955.000 spettatori per uno share del 4.2%; Rete 4 con 'Zona Bianca' ha registrato 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 'Atlantide' ha raccolto 468.000 spettatori con uno share del 2.2%, mentre su Real Time l'ultima puntata di 'Matrimonio a Prima Vista' ha conquistato 812.000 spettatori con il 3.1%. Chiudono Tv8 con 'Name that tune - Indovina la canzone' (630.000 spettatori, share 2.8%) e Nove con 'Accordi & Disaccordi' (422.000 spettatori, share 1.7%).