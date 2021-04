Ascolti tv: La compagnia del cigno vince (e batte Bonolis), bene anche Fazio

'La compagnia del cigno 2' vince ancora il prime time della domenica. La fiction di Rai 1 con Alessio Boni e Anna Valle ha conquistato ieri sera 3.390.000 telespettatori e il 14,69% di share, numeri leggermente inferiori rispetto alla scorsa settimana ma comunque vincenti. In calo 'Avanti un altro! Pure di sera', in onda su Canale 5, che si ferma al secondo posto con 3.152.000 telespettatori e il 14,2%. Il game show di Paolo Bonolis era partito alla grande due settimane fa - con oltre 4 milioni di spettatori e il 17% di share - ma dopo l'esordio sembra essersi assestato su queste cifre (in ogni modo superiori rispetto a quelle di 'Live - Non è la d'Urso'). Continua il successo di Fabio Fazio su Rai 3 con 'Che tempo che fa', che ha raccolto davanti allo schermo 2.679.000 telespettatori e il 10,25%, e a seguire 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' è stato visto da 1.789.000 telespettatori pari all'8,07%, piazzandosi al terzo posto.

Ascolti tv di domenica 25 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: 'Non è l'Arena' su La7 ha registrato 1.717.000 telespettatori con il 6,78% di share nella prima parte, e 1.445.000 con il 10,79% nella seconda. Su Italia 1 'Bumblebee' è stato seguito da 1.290.000 telespettatori pari al 5,55% di share, mentre Rai2 con 'The Rookie' ha ottenuto 1.216.000 telespettatori con il 4,59% e, a seguire, 'Bull' ne ha registrati 992.000 con il 3,91%. Su Retequattro 'Il miglio verde' ha interessato 947.000 telespettatori con il 5,47% di share. Su Nove 'Supernanny' ha totalizzato 428.000 telespettatori e l'1,72% e infine Tv8 con '4 Hotel' ha conquistato 417.000 telespettatori e il 2% di share.