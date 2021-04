Ascolti tv: vince 'Buongiorno mamma', Alberto Angela perde ancora punti

Tre milioni e quattrocentomila telespettatori per la fiction di Canale 5 con Raoul Bova. 'Ulisse', su Rai 1, non decolla

'Buongiono, mamma!' vince ancora il prime time del mercoledì. La seconda puntata della fiction con Raoul Bova, in onda su Canale 5, ha conquistato 3.464.000 telespettatori e il 16,16% di share, due punti in meno rispetto all'esordio ma comunque al primo posto, scalzando 'Ulisse' su Rai 1, che invece ha registrato 3.190.000 telespettatori e il 13,88%. Alberto Angela perde punti rispetto alla scorsa settimana (per non fare il paragone con la precedente edizione). Al terzo posto 'Chi l'ha visto?' - che ha dedicato ampio spazio al caso Pipitone - con 2.392.000 telespettatori e il 10,58% di share.

Ascolti tv di mercoledì 28 ottobre: prime time

Appena fuori dal podio La7, che con lo speciale 'Mafia, la ricerca della verità' ha totalizzato 992.000 telespettatori e il 5,18% di share, tallonato da Rai2 dove 'La risposta è nelle stelle' è stato visto da 981.000 telespettatori pari al 4,2%. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Italia 1 con 'Scontro tra titani' ha interessato 961.000 telespettatori con il 3,96%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha ottenuto 807.000 telespettatori e il 3,89% e Tv8 con 'Name That Tune - Indovina la canzone', 827.000 e il 3,7%. Nove con 'Accordi & Disaccordi' chiude la classifica del prime time con 478.000 telespettatori e l'1,89%.