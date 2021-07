Ascolti tv, le corna non deludono mai: stravince Temptation Island

Le corna non deludono mai. O meglio, come ha già scritto un volto noto - e grato - alla Queen Maria De Filippi, "stanno bene su tutto". Più di ogni altra cosa su un palinsesto estivo quasi vuoto, dove il mercoledì sera la cronaca nera aveva campo libero già da qualche settimana. 'Temptation Island' torna su Canale 5 e stravince il prime time grazie a 3.194.000 telespettatori e il 20,96% di share, staccando di netto 'Chi l'ha visto?', in onda su Rai 3, che ha registrato 2.036.000 telespettatori pari a uno share dell'11,28%. La voglia di leggerezza ripaga Mediaset, che mette in campo un programma per certi versi stantio - arrivato all'ottava edizione, senza contare le versioni vip - con trame ormai scontate, sebbene rivisitate ogni anno dai titanici protagonisti, eppure che continua ad essere uno dei suoi reality di punta. Luoghi comuni, retaggi quasi medievali - dalla donna che spolvera all'uomo che butta la spazzatura - sceneggiate surreali. Praticamente il trionfo del trash. Magnetico.

Al terzo posto, nel prime time di mercoledì 30 giugno, 'La forma dell'acqua', film in onda su Rai 1 - vincitore di quattro Premi Oscar e del Leone d'Oro a Venezia - con 1.708.000 telespettatori e il 9,37%.

Ascolti tv di mercoledì 30 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: su Rai 2 'Man on Fire - Il fuoco della vendetta' è stato visto da 1.325.000 telespettatori pari al 7,35% di share mentre Italia 1 con 'Point Break' ha totalizzato 764.000 telespettatori e il 4,02%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha conquistato 681.000 telespettatori e il 4,05% di share e su Nove l'ultima puntata di 'Accordi & Disaccordi' ha interessato 480.000 telespettatori e il 2,36%. Tv8 con 'Name That Tune' ha ottenuto 335.000 telespettatori e l'1,86% di share mentre su La7 'Atlantide Speciale' sul G8 di Genova del 2001 è stato seguito da 291.000 telespettatori pari all'1,99% di share.